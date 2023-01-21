Premier Lig'de Liverpool ile Chelsea yenişemedi
Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında konuk ettiği Chelsea ile 0-0 berabere kaldı.
Premier Lig'de Jürgen Klopp'un ekibi Liverpool ile Graham Potter'ın yönetimindeki Chelsea karşı karşıya geldi.
Anfield Road'da oynanan mücadele 0-0 beraberlik ile sona ererken iki takım da sahadan 1'er puanla ayrılmış oldu.
Mykhalio Mudryk
MUDRYK İLK KEZ SAHADA
Chelsea'nin 100 milyon Euro'ya Shakhtar Donetsk'ten transfer ettiği Ukraynalı oyuncu Mykhalio Mudryk, Chelsea formasıyla ilk resmi maçına Liverpool karşısında çıktı. Karşılaşmanın 55. dakikasında Lewis Hall'un yerine oyuna giren Mudryk oyuna girdikten sonra gösterdiği etkili performansla beğeni topladı.
Bu sonuçla birlikte ligdeki galibiyet hsareti 3 maça çıkan Liverpool 29 puana yükselirken, tıpkı rakibi Liverpool gibi istikrarsız bir sezon geçiren Chelsea de 29 puana ulaştı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Liverpool deplasmanda Wolverhampton'a konuk olurken Chelsea evinde Fulham'ı ağırlayacak.
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