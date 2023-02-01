Kosta Rikalı kaleci Keylor Navas'ın yeni adresi İngiltere Premier Lig oldu
Paris Saint-Germain (PSG) forması giyen Kosta Rikalı kaleci Keylor Navas, İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest'a transfer oldu.
Paris Saint Germain'in tecrübeli kalecisi Keylor Navas'ın yeni adresi belli oldu.
SEZON SONUNA KADAR KİRALIK
Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest, Keylor Navas'ı kiralamak için PSG ile anlaşmaya vardı. Kiralık anlaşma, sezon sonuna kadar geçerli olacak.
Bu sezon Paris Saint-Germain formasıyla yalnızca 2 maçta forma giyen Keylor Navas, bu maçlarda 1 gol yedi.
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