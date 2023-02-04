Premier Lig'de Chelsea ile Fulham yenişemedi
Chelsea, İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında konuk ettiği Fulham ile 0-0 berabere kaldı.
İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında oynanan Londra derbisinde Chelsea, sahasında Fulham'ı ağırladı.
Stamford Bridge'de oynanan karşılaşma başladığı gibi 0-0'lık skorla tamamlandı.
YENİ TRANSFER SAHAYA ÇIKTI
Karşılaşmada kendisinden beklenen etkili gol pozisyonlarını yakalayamayan Chelsea'de Premier Lig'in en pahalı transferi olan Enzo Fernandez de ilk kez sahaya çıkarken 90 dakika sahada kaldı.
Chelsea menajeri Graham Potter, takımının başında çıktığı 15. lig maçında 10. kez puan kaybı yaşarken sıralamada ise 30 puana yükseldi. Fulham ise 32 puana çıktı.
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