Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'na İngiltere Premier Lig kancası

Yayınlanma: 27 Şubat 2023 - 16:48

Güncelleme: 27 Şubat 2023 - 16:48

Inter'de oynayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, transferde İngiliz ekiplerinin gözdesi oldu.

İspanyol basınında yer alan habere göre, Leeds United ve Southampton'ın 29 yaşındaki yıldız futbolcuyla ilgilendiği belirtildi.

Hakan Çalhanoğlu

INTER 25 MİLYON EURO İSTİYOR

İtalya'da Milan'dan Inter'e transfer olan Hakan'ın, takıma iyi bir şekilde adapte olduğu hatırlatıldı. Haberde Inter'in, buna rağmen finansal fair-play kuralları nedeniyle milli futbolcunun satışına sıcak bakabileceği ifade edildi.

İtalyan temsilcisinin, ekonomik olarak zor bir dönemden geçtiği ve sözleşmesi gelecek yaz biten Hakan'ı bedava göndermemek adına ayrılık konusunda istekli olabileceği kaydedildi. Inter'in, Hakan için belirlediği bonservis bedelinin ise 25 milyon Euro olduğu öne sürüldü.

Bu sezon Inter'de toplamda 32 maça çıkan Hakan Çalhanoğlu, 3 gol, 6 asistlik performans ortaya koydu.