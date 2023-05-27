İngiltere Premier Lig'de yılın oyuncusu belli oldu!
İngiltere Premier Lig’de 2022-2023 sezonunun futbolcusu Manchester City’nin Norveçli yıldızı Erling Haaland oldu.
İngiltere Premier Lig'de yılın oyuncusu belirlendi.
İngiltere Premier Lig’de 2022-2023 sezonunun oyuncusu Manchester City formasıyla rekorlar kıran Norveçli golcü Erling Haaland seçildi. Bir sezonda 34 gol kaydeden Andy Cole ve Alan Shearer’i geride bırakan Haaland, Premier Lig tarihinde bir sezonda en fazla gol atan futbolcu olmuştu.
Erling Haaland
LİGDE 35 MAÇTA 36 GOL ATTI
22 yaşındaki futbolcu, bu sezon 35’i Premier Lig, 10’u Şampiyonlar Ligi, 3’ü FA Cup, 2’si Lig Kupası olmak üzere toplam 50 maçta forma giyerken, 52 gol, 9 asist üretti. Genç yıldız, gösterdiği performansla ulaşılması zor bir istatistiğe imza attı.
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