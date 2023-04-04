İngiltere Premier Lig'den tarihi karar: Aleksandar Mitrovic'e 8 maç ceza
İngiltere Premier Lig ekibi Fulham'ın Sırp futbolcusu Aleksandar Mitrovic, Manchester United karşılaşmasında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 8 maç ceza aldı.
Manchester United ile karşılaştıkları maçta hakemi iten Fulham'lı futbolcu Aleksandar Mitrovic'in cezası belli oldu.
Aleksandar Mitrovic
MITROVIC'E 8 MAÇ CEZA
Fulham'ın Sırp forveti Aleksandar Mitrovic, hakem Chris Kavanagh'ı ittiği için İngiltere Futbol Federasyonu'ndan 8 maç ceza aldı.
Mitrovic'in cezasında indirime gidilmezse Sırp futbolcunun cezası Premier Lig'in bitimine 2 hafta kala sona erecek.
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