İngiltere Teknik Direktörü Gareth Southgate'ten Fransa açıklaması

İngiltere Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Gareth Southgate, Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde karşılaşacakları Fransa maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Southgate, "Geçmişte yapılan bütün her şey tarih oldu. Yeni bir tarih yazmak için cumartesi gününe odaklandık" dedi.

cumhuriyet.com.tr
09 Aralık 2022 Cuma, 16:57
İngiltere Teknik Direktörü Gareth Southgate'ten Fransa açıklaması
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İngiliz hoca Gareth Southgate, 10 Aralık Cumartesi günü Fransa ile oynayacakları Dünya Kupası çeyrek final maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu.

Southgate yaptığı açıklamada, "Buraya kadar gelip diken üstünde durmanın bir anlamı yok. Topla neler yapabileceğimizi biliyoruz ve kazanacağımıza inancımız tam" dedi.

"TARİH YAZMAK İÇİN ODAKLANDIK"

Büyük takımları yenerek buralara geldiklerini söyleyen başarılı çalıştırıcı, "Büyük takımları yendik. Önümüzde yüksek baskılı gecelerin bizi beklediğini biliyoruz. Takım olarak çoğu zorluğa direnç gösterdik. Zaten böyle baskılı günler sizi zor maçlara hazır hale getiriyor" ifadelerini kullandı.

Fransa ile ilgili de konuşan Southgate, "Tabii ki çok kaliteli bir rakibe karşı zor bir maç oynayacağız. Geçmişte yapılan bütün her şey tarih oldu. Yeni bir tarih yazmak için cumartesi gününe odaklandık. Bu aşamada çok dengeli maçlar olacak. Maçı kazanacak kaliteye sahibiz" şeklinde konuştu.


2022 Dünya Kupası ingiltere Gareth Southgate

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