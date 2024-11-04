Fenerbahçe tribün lideri Cem Gölbaşı gözaltına alındı!

Yayınlanma: 04.11.2024 - 11:00

Güncelleme: 04.11.2024 - 11:36

Genç Fenerbahçeliler (GFB) tribün lideri Cem Gölbaşı'nın, kendisinin fotoğraflarıyla dalga geçen bir kişiyi peruk giydirip tehdit ettiği ileri sürülmüştü.

tv100 kanalından yayımlanan Cansu Canan ile Hayata Dair programına katılan uzman polis muhabiri Devrim Tosunoğlu, sosyal medyaya yansıyan görüntüler sonrası Cem Gölbaşı'nın gözaltına alındığını ifade etti.

Cem Gölbaşı

PERUK TAKIP TEHDİT ETTİLER

Devrim Tosunoğlu, Cem Gölbaşı’nın gözaltına alınması hakkında edindiği bilgileri paylaştı.

Tosunoğlu şunları söyledi:

"Cem Gölbaşı kendisi hakkında paylaşım yapan hesabın kim olduğunu biliyor. Gidiyor, o şahsı buluyor. 27 yaşındaki Burhan İ’yi alıp bir arkadaşlarının evine götürüyorlar. Orada telefonlarına el koyuyorlar ve peruk taktırıyorlar, sonra görüntüyü yayınlatıyorlar. Görüntü 10-15 saat kaldıktan sonra görüntüyü siliyorlar, hesabı da kapattırıyorlar. Bunun içerisinde tehdit var, bir temas var. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir çalışma başlatıyor. Bu çocuk da ifade vermeye gidiyor, ekipler videoyu da ihbar olarak kabul ediyor. Bu mafyavari bir hareket. Önceki sabah İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cem Gölbaşı ve 7 kişiyi gözaltına alıyorlar. Adliyeye sevk olacaklarını söyleyelim. İddialar şu: Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve yağma suçu. Neden yağma suçuna girmiş? Telefonlarını almaları ve arabasına el koymaları gasp suçuna giriyor."