İrfan Can Kahveci'den Fenerbahçe'ye kötü haber!
Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu İrfan Can Kahveci'nin Trabzonspor maçında sakatlandığı ve en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı iddia edildi.
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, Trabzonspor deplasmanında ardından sakatlandı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; İrfan Can Kahveci en az 3 hafta sahalardan uzak kalacak. Çekilen MR'da yırtık tespit edildi.
İrfan Can Kahveci'nin Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı AZ Alkmaar maçını ve ligde oynayacağı Sivasspor ve Kayserispor maçlarını kaçırması bekleniyor.
29 yaşındaki oyuncu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 15 maçta 1 gol 2 asistlik performans gösterdi.
Etiketler: #irfan can kahveci #fenerbahçe #sakatlık
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