İngiltere'de Raheem Sterling, Senegal maçı kadrosundan çıkartıldı
İngiltere Federasyonu, Raheem Sterling'in bir aile meselesiyle uğraştığı için İngiltere-Senegal maçında yer almayacağını duyurdu.
2022 FIFA Dünya Kupası'nda İngiltere, son 16 turu maçında Senegal ile karşılaşacak.
Al Bayt Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak mücadeleyi, El-Salvador Futbol Federasyonundan hakem Ivan Barton yönetecek.
STERLING YOK!
İngiltere Futbol Federasyonu, Raheem Sterling'in bir aile meselesiyle uğraştığı için İngiltere-Senegal maçında yer almayacağını duyurdu.
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