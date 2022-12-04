İngiltere'de Raheem Sterling, Senegal maçı kadrosundan çıkartıldı

İngiltere Federasyonu, Raheem Sterling'in bir aile meselesiyle uğraştığı için İngiltere-Senegal maçında yer almayacağını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
04 Aralık 2022 Pazar, 21:02
İngiltere'de Raheem Sterling, Senegal maçı kadrosundan çıkartıldı
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2022 FIFA Dünya Kupası'nda İngiltere, son 16 turu maçında Senegal ile karşılaşacak.

Al Bayt Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak mücadeleyi, El-Salvador Futbol Federasyonundan hakem Ivan Barton yönetecek.

STERLING YOK!

İngiltere Futbol Federasyonu, Raheem Sterling'in bir aile meselesiyle uğraştığı için İngiltere-Senegal maçında yer almayacağını duyurdu.

 


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