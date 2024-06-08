İngiltere'den EURO 2024 öncesi kötü prova

Yayınlanma: 08.06.2024 - 09:39

Güncelleme: 08.06.2024 - 09:39

Gareth Soutgate yönetimindeki İngiltere, EURO 2024 öncesi oynadığı son hazırlık maçında evinde Age Hareide'nin yönetimindeki İzlanda'ya 1-0 mağlup oldu.

Wembley Stadyumu'nda oynanan maçta İzlanda'ya galibiyeti getiren golü 12. dakikada Jon Dagur Thorsteinsson kaydetti.

İngiltere Milli Takımı, bu sonuçla birlikte EURO 2024 öncesi oynadığı son hazırlık maçında iyi bir görüntü vermemiş oldu. İngiliz taraftarlar, maçın devre arasında ve sonunda sahadaki oyunu protesto ederek yuhalamalarda bulundu.

İngiltere, bir sonraki maçında EURO 2024 gruplarının ilk karşılaşması olarak Sırbistan ile mücadele edecek. İzlanda ise 10 Haziran pazartesi günü deplasmanda Hollanda ile mücadele edecek.