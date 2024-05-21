İngiltere'nin EURO 2024 geniş kadrosu belli oldu! Listede 2 sürpriz isim yer almadı

İngiltere Milli Takımı, 14 Haziran - 14 Temmuz tarihleri arasında Almanya'da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) geniş kadrosunu duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.05.2024 - 16:32
İngiltere'nin EURO 2024 geniş kadrosu belli oldu! Listede 2 sürpriz isim yer almadı
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EURO 2024'te boy gösterecek İngiltere, 33 kişilik geniş kadrosunu açıkladı.

Kadroda Manchester United forması giyen Marcus Rashford ile Ajax'ta oynayan Jordan Henderson yer almadı.

İngiltere, EURO 2024 gruplarında Sırbistan, Slovenya ve Danimarka ile mücadele edecek. 

İngiltere'nin geniş kadrosu şu şekilde:


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