İngiltere'den Gareth Southgate kararı!

Yayınlanma: 12.07.2024 - 09:36

Güncelleme: 12.07.2024 - 09:36

İngiltere Milli Takımı'ndaki geleceği hep eleştirilen Gareth Southgate için sıcak bir gelişme yaşandı.

The Times'ta yer alan habere göre; İngiltere Futbol Federasyonu, EURO 2024 finali kaybedilse bile Gareth Southgate ile yeni sözleşme imzalamak istiyor.

Haberde, İngiltere Futbol Federasyonu'nun EURO 2020 ve EURO 2024'te alınan skorlardan memnun olduğu ve bu yönde karar verildiği ifade edildi.

Tecrübeli hoca ile 2026 yılına kadar yeni imza atılması hedeflendiği dile getirildi.

Southgate'in geleceği EURO 2024 final maçının ardından netlik kazanacak.