Yarı final bileti sahibini buldu! İngiltere penaltılarla turladı, İsviçre evine dönüyor!

EURO 2024 çeyrek finalinde İngiltere, normal süresi 1-1 biten maçta İsviçre'yi penaltılarda 5-3 yenerek yarı finale yükseldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.07.2024 - 21:41
Yarı final bileti sahibini buldu! İngiltere penaltılarla turladı, İsviçre evine dönüyor!
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EURO 2024 çeyrek finalinde Gareth Southgate'in ekibi İngiltere, normal süresi 1-1 biten maçta Murat Yakın'ın yönetimindeki İsviçre'yi penaltılarda 5-3 yenerek yarı finale yükseldi.

Düsseldorf Arena'da oynanan maçta İsviçre 75. dakikada Breel Embolo ile öne geçerken İngiltere'nin golünü ise 80. dakikada Bukayo Saka kaydetti.

Penaltılarda rakibini 5-3 mağlup eden İngiltere'de Cole Palmer, Jude Bellingham, Bukayo Saka, Ivan Toney ve Trent-Alexander Arnold penaltı atışlarını gole çevirdi.

İsviçre'de ise Manuel Akanji penaltı atışından yararlanamadı.

Bu sonuçla birlikte İngiltere yarı finale adını yazdıran ekip olurken, İsviçre turnuvaya çeyrek final aşamasında veda etmiş oldu.

İngiltere yarı finalde, Hollanda - Türkiye karşılaşmasının galibi ile karşılaşacak.


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