İngiltere'den Şenol Güneş'e Dele Alli eleştirisi

11 Kasım 2022 Cuma, 17:53

Beşiktaş'ın sezon başında Everton'dan kiraladığı İngiliz yıldız Dele Alli'nin Türkiye macerası İngiltere'de gündem olmaya devam ediyor.

Sporx!in haberine göre, Tottenham'ın ve İngiltere Milli Takımı'nın eski kalecisi Paul Robinson, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Dele Alli için "Beklentilerin altında" yorumu yapması üzerine Güneş'i eleştirerek, "Beşiktaş, Dele için güzel bir fırsat ancak şu an işler pek yolunda gitmiyor gibi gözüküyor. Teknik direktör Şenol Güneş de yaptığı açıklamalarla durumun daha da kötüleşmesini sağlıyor. Eğer bir bir futbolcu zor bir dönemde geçiyorsa en son ihtiyacı olan şey teknik direktörün herkesin için onun hakkında olumsuz konuşmasıdır. Buna hiç gerek yoktu. Dele'nin yardıma ve teknik direktörü tarafından desteğe ihtiyacı var. Hala kanıtlaması gereken çok fazla şey var en iyi haline geri dönebilmek için çok çalışması gerekiyor." dedi.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 8 resmi maça çıkan Dele Alli, 2 gol kaydetti.