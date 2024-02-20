İnter - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında kendi sahasında Atletico Madrid ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı yaşanıyor.
Simone Inzaghi yönetimindeki Inter, kendi sahasında Diego Simeone'nin ekibi Atletico Madrid ile karşı karşıya gelecek.
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İNTER - ATLETİCO MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA?
Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
İNTER - ATLETİCO MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?
Rumen hakem Istvan Kovacs'ın yöneteceği karşılaşma Exxen platformundan naklen yayımlanacak.
Inter, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Real Sociedad ile 0-0 berabere kalmıştı.
Atletico Madrid ise kendi sahasında ağırladığı Lazio'yu 2-0 mağlup etmişti.
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