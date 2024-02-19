Galatasaray Çağdaş Faktoring'in yeni koçu belli oldu!

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi Galatasaray Çağdaş Faktoring, başantrenörlük görevine Tolga Esenci'nin getirildiğini duyurdu.

AA
Yayınlanma: 19.02.2024 - 20:09
Galatasaray Çağdaş Faktoring'in yeni koçu belli oldu!
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Galatasaray Kulübü, kadın basketbol takımında Milos Paden'den boşalan başantrenörlük görevine Tolga Esenci'nin getirildiğini açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

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"Galatasaray Çağdaş Faktoring'de 2023-24 sezonu başından itibaren yardımcı antrenörlük görevinde bulunan Tolga Esenci, sezonun geri kalan kısmında takımımızın başantrenörü olarak görevini sürdürecektir. Tolga Esenci'ye yeni görevinde üstün başarılar dileriz."


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