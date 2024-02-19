Eden Hazard en iyi oyuncuları sıraladı: Eski Galatasaraylının ismini unutmadı!

Yakın zamanda futbol hayatına veda eden Belçikalı yıldız Eden Hazard, aynı formayı giydiği en iyi oyuncuları belirledi. Hazard'ın saydığı isimler arasında Galatasaray'da da forma giyen İspanyol futbolcu Juan Mata da yer aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.02.2024 - 18:06
Eden Hazard en iyi oyuncuları sıraladı: Eski Galatasaraylının ismini unutmadı!
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Belçikalı eski yıldız Eden Hazard, birlikte forma giydiği en iyi oyuncuları açıkladı.

Hazard, birlikte forma giydiği en iyi oyuncular için; Luka Modric, Karim Benzema, Frank Lampard, Juan Mata ve Kevin de Bruyne'nin isimlerini verdi. Belçikalı eski yıldız, bu isimler için, "Listenin başındalar" dedi.

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Juan Mata

EDEN HAZARD'DAN SÜRPRİZ İSİM

Öte yandan birlikte forma giydiği en yetenekli futbolcu sorusuna da cevap veren Hazard, Gael Kakuta'nın ismini söyledi. Hazard, "Size bir isim söyleyeceğim. Bana yeteneği sordunuz. Kakuta, yetenek açısından açık ara bir numara" diye konuştu.

Lille, Chelsea ve Real Madrid formaları giyen Eden Hazard, Madrid'de yaşadığı üst üste sakatlıkların ardından ekim ayında futbola veda etmişti.


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