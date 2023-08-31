Inter, Benjamin Pavard'ı açıkladı!

Inter, Bayern Münih'ten Fransız savunma oyuncusu Benjamin Pavard'ı 30+2 milyon euro bedelle kadrosuna kattı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.08.2023 - 03:10
Inter, Benjamin Pavard'ı açıkladı!
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Inter, Bayern Münih'ten Benjamin Pavard'ın transferini açıkladı.

İtalyan ekibinden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki savunma oyuncusu ile 2028 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Inter, Benjamin Pavard için Bayern Münih'e 30+2 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Lille altyapısından yetişen Pavard, daha sonra Stuttgart ve Bayern Münih formaları giymişti.


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