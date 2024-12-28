Inter, Cagliari deplasmanında zorlanmadı!
İtalya Serie A'nın 17. hafta maçında Inter, deplasmanda Cagliari'yi 3-0 mağlup etti.
İtalya Serie A'nın 17. hafta karşılaşmasında Inter, Cagliari'ye konuk oldu. Unipol Domus Stadyumu'ndaki mücadeleyi deplasman ekibi 3-0'lık skorla kazandı.
Inter'e galibiyeti getiren golleri 53'te Bastoni, 71'de Lautaro Martinez ve 78'de penaltıdan Hakan Çalhanoğlu kaydetti.
Hakan Çalhanoğlu, 90 dakika forma giydiği maçta, takımının üçüncü golünü kaydetti.
Inter, bu galibiyetin ardından puanını 40 yaptı. Cagliari, 14 puanda kaldı.
İtalya Serie A'nın bir sonraki maçında Inter, Venezia deplasmanına gidecek. Cagliari, Monza'ya konuk olacak.
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