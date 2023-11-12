İnter - Frosinone maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 12. haftasında kendi sahasında Frosinone ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.11.2023 - 13:56
İnter - Frosinone maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İtalya Serie A'da 12. hafta heyecanı yaşanıyor.

Simone Inzaghi yönetimindeki Inter, kendi sahasında Eusebio Luca Di Francesco'nun ekibi Frosinone ile karşı karşıya gelecek.

İNTER - FROSİNONE MAÇI SAAT KAÇTA?

Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

İNTER - FROSİNONE MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Federico Dionisi'nin yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Inter, ligde oynadığı son maçta Atalanta deplasmanından 2-1'lik galibiyet ile ayrılmıştı.

Frosinone ise kendi sahasında ağırladığı Empoli'yi 2-1 mağlup etmişti.


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