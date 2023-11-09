Lautaro Martinez attı Inter 3 puanı aldı!
Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Inter deplasmanda Salzburg'u 1-0 mağlup etti.
Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Gerhard Struber'in ekibi Salzburg ile Simone Inzaghi'nin yönetimindeki Inter karşı karşıya geldi.
Red Bull Arena'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Inter 1-0 kazanırken galibiyet golünü 86. dakikada penaltıdan Lautaro Martinez kaydetti.
Inter'de Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de başladığı maçta 61 dakika sahada kaldı.
Bu sonuçla birlikte Inter puanını 10'a yükseltirken, Salzburg 3 puanda kaldı. Grubun bir sonraki maç haftasında Inter deplasmanda Benfica'ya konuk olurken, Salzburg güçlü Real Sociedad'a konuk olacak.
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