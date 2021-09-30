Inter geçen sezon 245 milyon Avrodan fazla zarar etti
İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) son şampiyonu Inter, 2020-2021 mali yılını 245,6 milyon Avro zararla tamamladı.
İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) son şampiyonu Inter, 2020-2021 mali yılını 245,6 milyon Avro zararla tamamladı.
Mavi-siyahlı takımdan yapılan yazılı açıklamada, kulüp yönetim kurulunun geçen yıla ilişkin mali tabloları onayladığı belirtildi.
Mavi-siyahlıların geçen sezon 364,7 milyon Avro gelir elde ettiği ancak Serie A'da şampiyon da olmasına rağmen, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının etkisiyle zararının 245,6 milyon Avro olduğu kaydedildi.
Söz konusu kaybın, özellikle pandemi sebebiyle Mart 2020'den sonra 1,5 sene boyunca kulübün tribün gelirinden yoksun kalmasından ve sponsor gelirlerindeki düşüş ile indirimlerin etkisinden kaynaklandığı bildirildi.
Bu arada, İtalyan basınında, Inter'in 245,6 milyon Avroluk kaybının Serie A kulüpleri arasında şu ana kadar açıklanan en yüksek zarar olduğu belirtildi. Juventus da aynı dönem için 210 milyon Avro zarar açıkladı.
Serie A'da geçen sezon ipi göğüslemeyi başaran Inter, lig tarihindeki 19. şampiyonluğunu kazandı. Mavi-siyahlı kulüp, takımı 11 sezon sonra şampiyon yapan teknik direktör Antonio Conte ile mali konularda anlaşamadıkları için yolları ayırırken, Romelu Lukaku (Chelsea'ye) ve Achraf Hakimi (Paris Saint Germain'e) gibi yıldız oyuncuları yüksek meblağlara başka takımlara sattı.
Inter yönetimi, takımı bu sezon teknik direktör Simone Inzaghi'ye emanet ederken, Edin Dzeko, Hakan Çalhanoğlu gibi önde gelen futbolcuları bedelsiz olarak kadrosuna katmayı başarmıştı.
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