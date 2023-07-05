Inter, Hakan Çalhanoğlu ile devam dedi!

Yayınlanma: 05.07.2023 - 18:50

Güncelleme: 05.07.2023 - 18:50

İtalya Serie A ekiplerinden Inter, Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşmesi uzatıldı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, milli futbolcunun sözleşmesinin 2027 yılına kadar uzatılması için anlaşma sağlandığı belirtildi.

Inter, Hakan Çalhanoğlu'nu 2021 yazında Milan'dan kadrosuna katmıştı.

Hakan Çalhanoğlu, geride kalan sezonda Inter'de 49 maçta süre buldu ve 4 gol, 8 asistlik performans ortaya koydu.