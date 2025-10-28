Cumhuriyet Gazetesi Logo
Inter kalecisi Josep Martinez kaza yaptı: 1 kişi hayatını kaybetti

28.10.2025 15:45:00
Güncellenme:
İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Inter'de forma giyen 27 yaşındaki İspanyol kaleci Josep Martinez'in aracıyla çarptığı 81 yaşındaki tekerlekli sandalyeli yaşlı adamın yaşamını yitirdiği öğrenildi.

İtalya Serie A ekiplerinden Inter'de forma giyen 27 yaşındaki İspanyol kalecisi Josep Martinez'in aracıyla çarptığı 81 yaşındaki tekerlekli sandalyeli yaşlı adamın olay yerinde hayatını kaybettiği bildirildi.

Martinez'in kazadan yara almadan kurtulduğu belirtilirken, kazanın kesin nedenini belirlemek için soruşturma açıldığı kaydedildi.

KAZA NASIL OLDU?

28 Ekim 2025 Salı sabahı saat 09.30 sularında Appiano Gentile yakınlarında meydana gelen kazada, Inter kalecisi Josep Martinez'in otomobili, elektrikli sandalyesiyle yolda ilerleyen 81 yaşındaki bir adama çarptı.

La Repubblica'nın aktardığı bilgilere göre yaşlı adamın bir süre önce kalp veya sağlık kaynaklı bir rahatsızlık geçirdiği, kontrolünü kaybederek karşı şeride savrulduğu iddia edildi. Tam o sırada aynı yönde ilerleyen Martínez'in aracıyla yaşlı adama çarptığı aktarıldı.

Kaza sonrası bölgeye ambulans ve helikopterli acil sağlık ekipleri sevk edildiği ancak tüm müdahalelere rağmen yaşlı adamın olay yerinde hayatını kaybettiği kaydedildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Kazanın yaşandığı Fenegro bölgesindeki SP32 karayolu güvenlik altına alınırken, polis ekiplerinin olayın tüm ayrıntılarını incelemeye devam ettiği ifade edildi.

Martinez'in herhangi bir sağlık problemi olmadığı ancak yaşananlardan dolayı büyük bir şok içinde olduğu belirtildi.

