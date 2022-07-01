Inter, Kamerunlu kaleci Andre Onana'yı renklerine bağladı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter, kaleci Andre Onana'yı kadrosuna kattı.

cumhuriyet.com.tr
01 Temmuz 2022 Cuma, 20:56
Inter, Kamerunlu kaleci Andre Onana'yı renklerine bağladı
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Kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki Kamerunlu file bekçisiyle uzun süreli sözleşme imzalandığı kaydedildi.

6 yıldır Ajax forması giyen ve 214 maça çıkan Onana'nın Hollanda ekibiyle sözleşmesi sona ermişti.


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