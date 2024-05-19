İnter - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 37. haftasında kendi sahasında Lazio ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.05.2024 - 13:55
İnter - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Abone Ol google-news

İtalya Serie A'da heyecan sürüyor.

Simone Inzaghi yönetimindeki Inter, kendi sahasında Igor Tudor'un ekibi Lazio ile karşı karşıya gelecek.

İNTER - LAZİO MAÇI SAAT KAÇTA?

Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.

İNTER - LAZİO MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Juan Luca Sacchi'nin yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Inter ligde oynadığı son maçta Frosinone deplasmanından 5-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.

Lazio ise kendi sahasında ağırladığı Empoli'yi 2-0 mağlup etmişti.


hakan çalhanoğlu haberleri inter haberleri lazio haberleri İtalya Serie A haberleri canlı haberleri Canlı yayın haberleri

İlgili Haberler

Arda Güler'den sevgilisi Duru Nayman ile paylaşım: 'Son zamanlarda hayat'

Arda Güler'den sevgilisi Duru Nayman ile paylaşım: 'Son zamanlarda hayat'
Gençlerbirliği'nde Arda Güler pişmanlığı: 'Arda Güler'ken biz neden kederliyiz?'

Gençlerbirliği'nde Arda Güler pişmanlığı: 'Arda Güler'ken biz neden kederliyiz?'
Arda Güler İspanyolları kendine hayran bıraktı: 'Real Madrid taraftarının zayıf noktası'

Arda Güler İspanyolları kendine hayran bıraktı: 'Real Madrid taraftarının zayıf noktası'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yayımlanmadan gündem olmuştu: Kanal D'nin yeni dizisinin yayın tarihi belli oldu

Yayımlanmadan gündem olmuştu: Kanal D'nin yeni dizisinin yayın tarihi belli oldu
Galatasaray – Fenerbahçe derbisine TFF’den İtalyan hakem!

Galatasaray – Fenerbahçe derbisine TFF’den İtalyan hakem!
Güne mutlu başlamanın 7 yolu!

Güne mutlu başlamanın 7 yolu!
Prof. Dr. Naci Görür açıkladı! İşte deprem riski en yüksek 3 il…

Prof. Dr. Naci Görür açıkladı! İşte deprem riski en yüksek 3 il…
Prof. Dr. Tevfik Özlü uyardı açıkladı... Uzun seyahatlerde sinsi tehlike: Pıhtı atma

Prof. Dr. Tevfik Özlü uyardı açıkladı... Uzun seyahatlerde sinsi tehlike: Pıhtı atma
Günlük burç yorumları: 20 Mayıs 2024 Pazartesi Akrep burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 20 Mayıs 2024 Pazartesi Akrep burcu yorumu
İtalya set vermeden kazandı

İtalya set vermeden kazandı
Günlük burç yorumları: 20 Mayıs 2024 Pazartesi Balık burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 20 Mayıs 2024 Pazartesi Balık burcu yorumu