İnter - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 37. haftasında kendi sahasında Lazio ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.
İtalya Serie A'da heyecan sürüyor.
Simone Inzaghi yönetimindeki Inter, kendi sahasında Igor Tudor'un ekibi Lazio ile karşı karşıya gelecek.
İNTER - LAZİO MAÇI SAAT KAÇTA?
Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.
İNTER - LAZİO MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Juan Luca Sacchi'nin yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.
Inter ligde oynadığı son maçta Frosinone deplasmanından 5-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.
Lazio ise kendi sahasında ağırladığı Empoli'yi 2-0 mağlup etmişti.
hakan çalhanoğlu haberleri inter haberleri lazio haberleri İtalya Serie A haberleri canlı haberleri Canlı yayın haberleri
En Çok Okunan Haberler
-
- İtalyan basını kıyafetini yazdı: '10 üzerinden...'
- 'Ben olsam içeri alırdım'
- En düşman 4 burç
- Kalın'ın kurucularından olduğu SETA'dan TÜGVA'ya
- Başkan sahaya girip hakemin üstüne yürümeye kalktı...
- ‘Mafya devlete operasyon çekiyor’
- Dolar mı, mevduat mı?
- Alex de Souza yeniden Süper Lig'de
- Erdoğan ‘bu iş çığrından çıktı’ diyerek kızdı!
- Memleket Partisi genel merkezi kapattı