Inter, Marcus Thuram transferinde mutlu sona doğru
Bu sezon Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester City'e kaybeden Inter gelecek sezon çalışmalarına başladı. Borussia Mönchengladbach'la sözleşmesi biten Marcus Thuram'ı, Inter kadrosuna katmaya çok yaklaştı.
Bu sezon Seria A'da şampiyonluğu Napoli'ye kaptıran ve Şampiyonlar Ligi finalinde de Manchester City'ye kaybeden Inter gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladı.
SÖZLEŞMESİ BİTTİ
Fabrizio Romano'nun haberine göre Inter, Borussia Mönchengladbach'la sözleşmesi biten 25 yaşındaki Fransız forvet Marcus Thuram'ı kadrosuna katmaya çok yakın. Habere göre Inter bu tranferi 1-2 gün içerisinde açıklamaya hazırlanıyor.
Marcus Thuram'ın peşinde Milan, Juventus gibi kulüpler olsa da oyuncunun Inter'in teklifini kabul ettiği söylendi.
32 MAÇTA FORMA GİYDİ
Borussia Mönchengladbach formasıyla 32 resmi maça çıkan Marcus Thuram bu karşılaşmalarda 16 gol, 7 asistlik katkı sağladı.
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