Inter Miami ile Palmeiras'a beraberlik yetti!

FIFA Kulüpler Dünya Kupası A Grubu'nun son maçında Inter Miami ile Palmeiras karşı karşıya geldi.

Hard Rock Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

SON 16 TURU BİLETİNİ KAPTILAR

Inter Miami'nin gollerini 16. dakikada Tadeo Allende ve 65. dakikada Luis Suarez kaydederken, Palmeiras'a beraberliği getiren goller 80. dakikada Paulinho ve 87. dakikada Mauricio'dan geldi.

Bu sonucun ardından Inter Miami puanını 5'e yükseltti ve grubu ikinci sırada tamamlayarak son 16 turunda Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain ile eşleşti. Aynı puana sahip olan Palmeiras ise averajla grubun lideri oldu ve son 16 turunda Brezilya ekibi Botafogo RJ ile eşleşti.