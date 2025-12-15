Inter Miami yeni transferini resmen açıkladı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
15.12.2025 18:40:00
Cumhuriyet Spor
Inter Miami, 28 yaşındaki İspanyol oyuncu Sergio Reguilon'u kadrosuna kattığını açıkladı.

Amerikan Ulusal Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden Inter Miami, Jordi Alba'nın emeklilik kararından sonra sol bek transferini gerçekleştirdi.

Miami ekibi, son olarak Tottenham'da forma giyen ve serbest statüsündeki İspanyol sol bek Sergio Reguilon ile sözleşme imzaladığını duyurdu.

REAL MADRID FORMASI GİYMİŞTİ

Kulüpten yapılan açıklamada 28 yaşındaki oyuncuyla 2+1 yıllık sözleşme imzaladığı açıklandı.

İspanyol sol bek, geçen sezon Tottenham formasıyla 6 maçta 2 asistlik performans sergiledi. Real Madrid altyapısı çıkışlı Reguilon, kariyerinde Real Madrid, Atletico Madrid, Manchester United gibi büyük takımlarda oynadı.

İlgili Konular: #transfer #inter miami #Sergio Reguilon

