İnter - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 29. haftasında kendi sahasında Napoli ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.03.2024 - 11:42
İnter - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İtalya Serie A'da 29. hafta heyecanı yaşanıyor.

Simone Inzaghi yönetimindeki Inter, kendi sahasında Francesco Calzona'nın ekibi Napoli ile karşı karşıya gelecek.

İNTER - NAPOLİ MAÇI SAAT KAÇTA?

Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

İNTER - NAPOLİ MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Federico La Penna'nın yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Inter, ligde oynadığı son maçta Bologna deplasmanından 1-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.

Napoli ise kendi sahasında ağırladığı Torino ile 1-1 berabere kalmıştı.


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