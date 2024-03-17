İnter - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 17.03.2024 - 11:42

Güncelleme: 17.03.2024 - 11:42

İtalya Serie A'da 29. hafta heyecanı yaşanıyor.

Simone Inzaghi yönetimindeki Inter, kendi sahasında Francesco Calzona'nın ekibi Napoli ile karşı karşıya gelecek.

İNTER - NAPOLİ MAÇI SAAT KAÇTA?

Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

İNTER - NAPOLİ MAÇI HANGİ KANALDA?



İtalyan hakem Federico La Penna'nın yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Inter, ligde oynadığı son maçta Bologna deplasmanından 1-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.

Napoli ise kendi sahasında ağırladığı Torino ile 1-1 berabere kalmıştı.