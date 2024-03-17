İngiltere FA Cup'ta ilk yarı finalistler belli oldu!
İngiltere Federasyon Kupası'nda (FA Cup) yarı final biletini alan ilk iki takım Coventry City ve Manchester City oldu.
İngiltere Emirates FA Cup’ta çeyrek finalin ilk 2 maçı oynandı.
İlk karşılaşmada Premier Lig ekibi Wolverhampton, Molineux Ground’ta Championship ekiplerinden Covenrty’yi ağırladı. 90. dakikaya 2-1 mağlup giren konuk ekip, 90+7 ve 90+10’da bulduğu gollerle mücadeleden 3-2 galip ayrıldı. Coventry’yi 3-2 öne geçiren gol, daha önce Süper Lig’de Antalyaspor forması giyen Haji Wright’tan geldi. Bu müsabaka sonrası Coventry, yarı finale adını yazdıran ilk ekip oldu.
BERNARDO SİLVA YARI FİNALE TAŞIDI
Manchester City ise Etihad Stadyumu’nda Newcastle United’ı konuk etti. Bernardo Silva’nın 13 ve 31. dakikalarda attığı gollerle müsabakayı 2-0 kazanan City, yarı final biletini kaptı.
Çeyrek finalde yarın Chelsea ile Leicester City, TSİ 15.45’te; Manchester United ve Liverpool ise TSİ 18.30’da karşı karşıya gelecek. Bu iki müsabakadan galip gelen takımlar, yarı finale adını yazdıracak.
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