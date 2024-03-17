İngiltere FA Cup'ta ilk yarı finalistler belli oldu!

İngiltere Federasyon Kupası'nda (FA Cup) yarı final biletini alan ilk iki takım Coventry City ve Manchester City oldu.

İHA
Yayınlanma: 17.03.2024 - 10:56
İngiltere FA Cup'ta ilk yarı finalistler belli oldu!
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İngiltere Emirates FA Cup’ta çeyrek finalin ilk 2 maçı oynandı.

İlk karşılaşmada Premier Lig ekibi Wolverhampton, Molineux Ground’ta Championship ekiplerinden Covenrty’yi ağırladı. 90. dakikaya 2-1 mağlup giren konuk ekip, 90+7 ve 90+10’da bulduğu gollerle mücadeleden 3-2 galip ayrıldı. Coventry’yi 3-2 öne geçiren gol, daha önce Süper Lig’de Antalyaspor forması giyen Haji Wright’tan geldi. Bu müsabaka sonrası Coventry, yarı finale adını yazdıran ilk ekip oldu.

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Manchester City ise Etihad Stadyumu’nda Newcastle United’ı konuk etti. Bernardo Silva’nın 13 ve 31. dakikalarda attığı gollerle müsabakayı 2-0 kazanan City, yarı final biletini kaptı.

Çeyrek finalde yarın Chelsea ile Leicester City, TSİ 15.45’te; Manchester United ve Liverpool ise TSİ 18.30’da karşı karşıya gelecek. Bu iki müsabakadan galip gelen takımlar, yarı finale adını yazdıracak.


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