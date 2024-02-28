Yunus Akgün, Enes Ünal'ı FA Cup dışına itti!

İngiltere FA Cup karşılaşmasında Yunus Akgünlü Leicester City deplasmanda Enes Ünal'ın takımı Bournemouth'u 1-0 yendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.02.2024 - 09:16
Yunus Akgün, Enes Ünal'ı FA Cup dışına itti!
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İngiltere FA Cup 5. tur karşılaşmasında Leicerster konuk olduğu Bournemouth'u 1-0 mağlup etti.

Leicester'a galibiyeti getiren golü 105. dakikada Abdul Fatawu Issahaku kaydetti.

MİLLİ OYUNCULAR 11'DE BAŞLADI

Bournemouth forması giyen Enes Ünal karşılaşmaya ilk 11'de başlarken 46 dakikada sahada kaldı.

Leicester City'de maça ilk 11'de başlayan Yunus Akgün ise 120 dakika sahada kaldı.

Leicester'ın rakibi önümüzdeki günlerde belli olacak.


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