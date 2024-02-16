Inter - Salernitana maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 25. haftasında kendi sahasında Salernitana ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
İtalya Serie A'da 25. hafta heyecanı yaşanıyor.
Simone Inzaghi yönetimindeki Inter, kendi sahasında Fabio Liverani'nin ekibi Salernitana ile karşı karşıya gelecek.
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INTER - SALERNİTANA MAÇI SAAT KAÇTA?
Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
INTER - SALERNİTANA MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Marco Piccinini yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.
Inter, ligde oynadığı son maçta Roma deplasmanından 4-2'lik zaferle ayrılmıştı.
Salernitana ise kendi sahasında ağırladığı Empoli'ye 3-1 mağlup olmuştu.
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