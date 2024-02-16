Inter - Salernitana maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 25. haftasında kendi sahasında Salernitana ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.02.2024 - 11:24
Inter - Salernitana maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Abone Ol google-news

İtalya Serie A'da 25. hafta heyecanı yaşanıyor.

Simone Inzaghi yönetimindeki Inter, kendi sahasında Fabio Liverani'nin ekibi Salernitana ile karşı karşıya gelecek.

Göz Atın
Bologna 4 maçlık serisine kendi evinde son verdi!

Bologna 4 maçlık serisine kendi evinde son verdi!
Adana Demirspor'dan İtalyan kulübe Mario Balotelli yanıtı!

Adana Demirspor'dan İtalyan kulübe Mario Balotelli yanıtı!

INTER - SALERNİTANA MAÇI SAAT KAÇTA?

Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

INTER - SALERNİTANA MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Marco Piccinini yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Inter, ligde oynadığı son maçta Roma deplasmanından 4-2'lik zaferle ayrılmıştı. 

Salernitana ise kendi sahasında ağırladığı Empoli'ye 3-1 mağlup olmuştu. 


inter haberleri Salernitana haberleri serie a haberleri

İlgili Haberler

İtalya'da haftanın maçı Inter'in!

İtalya'da haftanın maçı Inter'in!
Inter, Lautaro Martinez ile güldü!

Inter, Lautaro Martinez ile güldü!
Inter, Lautaro Martinez'le Süper Kupa'ya uzandı

Inter, Lautaro Martinez'le Süper Kupa'ya uzandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Sosyal medyadan paylaşılmıştı: Galatasaray'dan Sparta Prag'a 'deve' yanıtı!

Sosyal medyadan paylaşılmıştı: Galatasaray'dan Sparta Prag'a 'deve' yanıtı!
Süper Lig’de “Yabancı TV Gözlemcisi” dönemi!

Süper Lig’de “Yabancı TV Gözlemcisi” dönemi!
Bayern Münih'e deplasmanda soğuk duş: Lazio 1-0 Bayern Münih

Bayern Münih'e deplasmanda soğuk duş: Lazio 1-0 Bayern Münih
Uzay yolunda yeni stratejik hamleler belirlendi!

Uzay yolunda yeni stratejik hamleler belirlendi!
Maça damga vurmuştu: Galatasaray'dan Fernando Muslera sözleri!

Maça damga vurmuştu: Galatasaray'dan Fernando Muslera sözleri!
Ender görülen 52 tür hayvan Antalya’daki vahşi yaşam parkında!

Ender görülen 52 tür hayvan Antalya’daki vahşi yaşam parkında!
Son Dakika: Ali Koç, Süper Kupa'nın oynanacağı tarihi açıkladı!

Son Dakika: Ali Koç, Süper Kupa'nın oynanacağı tarihi açıkladı!
Borsa yükselişini sürdürüyor… Borsa İstanbul bugün ne kadar oldu?

Borsa yükselişini sürdürüyor… Borsa İstanbul bugün ne kadar oldu?