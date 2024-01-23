Inter, Lautaro Martinez'le Süper Kupa'ya uzandı

Yayınlanma: 23.01.2024 - 07:34

Güncelleme: 23.01.2024 - 07:34

İtalya Süper Kupa finalinde Simone Inzaghi'nin ekibi Inter ile Walter Mazzarri'nin yönetimindeki Napoli karşı karşıya geldi.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al Awal Park'ta oynanan mücadeleyi Inter 1-0 kazanırken, kupayı getiren golü 90+1'de Arjantinli golcü Lautaro Martinez kaydetti.

Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu 90 dakika sahada kalırken, Napoli'de Giovanni Simeone 60. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Inter formasıyla 5. kupa sevincini yaşadı. Inter Teknik Direktörü Simone Inzaghi, kariyerindeki 5. İtalya Süper Kupası'nı kazandı.

Üst üste 3. kez kupayı müzesine götüren Inter, toplamda 8. kez kupayı müzesine götürmüş oldu.