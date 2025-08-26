Cumhuriyet Gazetesi Logo
Inter sezonu kendi sahasında çok farklı açtı!

Inter sezonu kendi sahasında çok farklı açtı!

26.08.2025 00:12:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Inter sezonu kendi sahasında çok farklı açtı!

Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) ilk haftasında kendi sahasında ağırladığı Torino'yu 5-0 mağlup etti.

İtalya Serie A'nın 1. haftasında Inter, Torino'yu konuk etti.

Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Inter 5-0'lık skorla kazandı.

Inter'e galibiyeti getiren golleri; 18. dakikada Alessandro Bastoni, 36. dakikada Marcus Thuram, 52. dakikada Lautaro Martinez, 62. dakikada bir kez daha Marcus Thuram ve 72. dakikada Ange Yoan Bonny kaydetti.

HAKAN ÇALHANOĞLU OYNAMADI

Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, sarı kart cezası nedeniyle kadroda yer almadı.

Torino'da forma giyen Emirhan İlkhan ise maça ilk 11'de başladı ve 58. dakikada yerini Adrien Tameze'ye bıraktı.

Bu sonucun ardından Inter, lige 3 puanla başladı. Torino ise sezona puansız giriş yaptı.

İtalya Serie A'nın gelecek haftasında Inter, Udinese'yi ağırlayacak. Torino Fiorentina'yı konuk edecek.

İlgili Konular: #hakan çalhanoğlu #inter #torino #İtalya Serie A

İlgili Haberler

Milan, yeni transferi De Winter'i açıkladı
Milan, yeni transferi De Winter'i açıkladı İtalyan ekiplerinden Milan, Koni De Winter'i 5 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.
Inter'deki gerilim sona erdi: Lautaro Martinez'den Hakan Çalhanoğlu paylaşımı
Inter'deki gerilim sona erdi: Lautaro Martinez'den Hakan Çalhanoğlu paylaşımı Inter'de Hakan Çalhanoğlu ile Lautaro Martinez arasında barış sağlandı. Arjantinli futbolcu, Hakan ile bir fotoğrafını paylaştı.
Inter, Andy Diouf'u kadrosuna kattı!
Inter, Andy Diouf'u kadrosuna kattı! Inter, Lens'ten 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Andy Diouf'u kadrosuna açıkladı.