Inter, Simone Inzaghi'nin sözleşmesini uzattı

23 Haziran 2022 Perşembe, 00:00

Serie A takımlarından Inter, teknik direktör Simone Inzaghi'nin sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı.

Mavi-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Inzaghi'nin sözleşmesinin 2024 yılına kadar uzatıldığı belirtildi.

İKİ KUPA KAZANMIŞTI

Inter Kulübü, 46 yaşındaki teknik direktörün sözleşmesini yenilemekten büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

Inzaghi, geçen yıl geldiği Inter'de 1 İtalya Kupası, 1 de İtalya Süper Kupası kazanma başarısı göstermiş, Serie A'da ise şampiyonluğu son haftalara kadar kovalamış ancak rakibi Milan'a kaptırarak ikinci olmuştu.