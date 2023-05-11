Inter teknik direktörü Simone Inzaghi: 'Daha fazla gol atabilirdik'

Inter teknik direktörü Simone Inzaghi, Milan'ı mağlup ettikleri karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. Simone Inzaghi, " Olağanüstü bir oyun oynadık ve ikiden daha fazla gol atabilirdik" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.05.2023 - 07:55
Inter teknik direktörü Simone Inzaghi: 'Daha fazla gol atabilirdik'
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Inter teknik direktörü Simone Inzaghi, Milan'ı 2-0 yendikleri Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçı sonrası konuştu.

Inzaghi ilk yarıda gösterdikleri müthiş performansla sonuca gitmeyi başardıklarının altını çizerek, "Takımın performansından çok memnunum. İlk yarı olağanüstü bir oyun oynadık ve ikiden daha fazla gol atabilirdik. İkinci maçta taraftar desteği de arkamızda olacak ve final hayalimizi gerçekleştirmek için son bir adım kalacak" sözlerini kullandı.

"SABIRSIZLANIYORUZ

Inzaghi ligde oynayacakları Sassuolo maçını düşünmeye başladıklarını belirterek, "Lig maçımızı çok önemsiyoruz. Bu oyuncular ağustos ayından beri final hayalini yaşıyor. Son adımı atmak için sabırsızlanıyoruz" diyerek açıklamalarını tamamladı.


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