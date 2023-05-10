Şampiyonlar Ligi'nde Inter 10 dakikada fişi çekti! Milan 0 - 2 Inter (Maç sonucu)

Yayınlanma: 10.05.2023 - 23:58

Güncelleme: 11.05.2023 - 00:00

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalin ilk ayağı Milano derbisine sahne oldu.

Dev karşılaşmada İspanya Futbol Federasyonu’ndan Jesus Gil Manzano düdük çaldı.

Giuseppe Meazza Stadyumu’nda oynanan mücadelede Inter rakibi Milan'a karşı 3 dakikada 2 gol kaydetti.

Milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nun asistiyle Edin Dzeko 8. dakikada takımını 1-0 öne geçiren golü attı. 11. dakikada ise bu sefer sahneye Henrink Mkhitaryan çıktı ve skoru 2-0 taşıdı.

İlk yarının devamında ise Milan ceza sahasında topla buluşan Martinez'in yerde kalmasıyla Inter penaltı kazandı. Ancak VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen İspanyol hakem penaltıyı iptal etti.

İlk 45 dakika Inter'in üstünlüğüyle sona erdi.

Mücadelenin ikinci yarısında ise başka gol sesi çıkmazken Inter, deplasmanda Milan'ı 2-0'lık skorla mağlup ederek avantajı kaptı.

TARİHİNDE İLKE İMZA ATTI

Böylece Inter, Şampiyonlar Ligi tarihinde Milan karşısında ilk defa zafer kazanmış oldu.

Rövanş karşılaşması ise 17 Mayıs Çarşamba günü oynanacak.