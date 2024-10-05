Inter - Torino maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Inter - Torino maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, İtalya Serie A'nın 7. haftasında sahasında Torino ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
05 Ekim 2024 Cumartesi, 11:20
Inter - Torino maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İtalya Serie A'da heyecan sürüyor.

Inter - Torino maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Simone Inzaghi yönetimindeki Inter, sahasında Paolo Vanoli'nin ekibi Torino ile karşı karşıya gelecek.

Inter - Torino maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

INTER - TORİNO MAÇI SAAT KAÇTA?

Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

Inter - Torino maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

INTER - TORİNO MAÇI SAAT KAÇTA?

İtalyan hakem Matteo Marcenaro'nun yöneteceği karşılaşma S Sport 2'den şifreli olarak yayımlanacak.

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