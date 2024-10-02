Hakan Çalhanoğlu 14 yıl sonra bir ilki başardı: Inter, Kızılyıldız'a acımadı!
Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında kendi sahasında ağırladığı Kızılyıldız'ı 4-0 mağlup etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Inter, Kızılyıldız'ı konuk etti.
Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanan maçı, ev sahibi ekip 4-0 kazandı.
Inter'e galibiyeti getiren golleri 11. dakikada milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, 59. dakikada Marko Arnautovic, 71. dakikada Lautaro Martinez ve 81. dakikada Mehdi Taremi penaltıdan kaydetti.
HAKAN ÇALHANOĞLU'NDAN MÜTHİŞ GOL
Çalhanoğlu'nun frikikten attığı gol, geceye damga vurdu. Fenerbahçe'den Kızılyıldız'a transfer olan Rade Krunic'in hata yaparak topu kaptırması da Inter'in 2. golü bulmasına sebep oldu.
Ceza sahasına 5-6 metre mesafeden kullanılan serbest vuruşta topun başına geçen Çalhanoğlu, uzak köşeye nefis bir vuruş yaptı. Top sol üst direğe çarptı ve sonrasında ağlarla buluştu.
14 YIL SONRA BİR İLK
Öte yandan Hakan Çalhanoğlu, Wesley Sneijder'den (Nisan 2010 vs CSKA Moskova) bu yana Inter formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde frikik golü atan ilk oyuncu oldu.
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