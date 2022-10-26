Inter - Viktoria Plzen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, kendi sahasında Viktoria Plzen'i ağırlayacak. Zorlu mücadele TSİ 19:45'te başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı devam ediyor.
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, kendi sahasında Çekya ekibi Viktoria Plzen'i ağırlayacak.
INTER - VIKTORIA PLZEN MAÇI SAAT KAÇTA?
Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 19:45'te başlayacak.
INTER - VIKTORIA PLZEN MAÇI HANGİ KANALDA?
İsveçli hakem Andreas Ekberg'in yöneteceği mücadele TV 8.5 kanalından naklen yayımlanacak.
Inter, C grubundaki 4. karşılaşmasında Barcelona deplasmanından 3-3'lük beraberlikle ayrılmıştı.
Plzen ise kendi evinde ağırladığı Bayern Münih'e 4-2 mağlup olmuştu.
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