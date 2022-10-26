Inter - Viktoria Plzen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, kendi sahasında Viktoria Plzen'i ağırlayacak. Zorlu mücadele TSİ 19:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
26 Ekim 2022 Çarşamba, 11:09
Inter - Viktoria Plzen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı devam ediyor.

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, kendi sahasında Çekya ekibi Viktoria Plzen'i ağırlayacak.

INTER - VIKTORIA PLZEN MAÇI SAAT KAÇTA?

Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 19:45'te başlayacak.

INTER - VIKTORIA PLZEN MAÇI HANGİ KANALDA?

İsveçli hakem Andreas Ekberg'in yöneteceği mücadele TV 8.5 kanalından naklen yayımlanacak.

Inter, C grubundaki 4. karşılaşmasında Barcelona deplasmanından 3-3'lük beraberlikle ayrılmıştı.

Plzen ise kendi evinde ağırladığı Bayern Münih'e 4-2 mağlup olmuştu.


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