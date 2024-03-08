Inter'de Hakan Çalhanoğlu bilmecesi!

Yayınlanma: 08.03.2024 - 00:41

Güncelleme: 08.03.2024 - 00:41

Inter'de sakatlığı geçen Hakan Çalhanoğlu ile ilgili belirsizlik yaşanıyor.

Milli futbolcu, Bologna ile oynanacak karşılaşma öncesi tamamen iyileşti. Ancak teknik direktör Simone Inzaghi, sakatlıktan yeni çıkan başarılı futbolcuyu doğrudan ilk 11'de kullanmayabilir.

Bologna maçının ardından Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Atletico Madrid ile rövanş karşılaşmasına çıkacak Inter'de, Inzaghi bu karşılaşmayı da düşünerek Hakan'a Bologna karşılaşmasında sonradan süre verebilir.

HAKAN'IN PERFORMANSI

Hakan Çalhanoğlu'nun Bologna karşılaşmasında ilk 11'de olup olmayacağına cuma ve cumartesi günü yapılacak toplantıların ardından karar verilecek.

Inter'de bu sezon 30 maçta süre bulan Hakan Çalhanoğlu, 11 gol attı ve 3 asist yaptı.

Inter, İtalya Serie A'da cumartesi günü Bologna deplasmanına gidecek. Simone Inzaghi'nin ekibi, Bologna maçının ardından Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü İspanya'da Atletico Madrid ile karşılaşacak.