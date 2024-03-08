Inter'de Hakan Çalhanoğlu bilmecesi!

Inter'de Hakan Çalhanoğlu, Bologna karşılaşması öncesi tamamen iyileşti. Ancak Simone Inzaghi, yıldız futbolcuyu Atletico Madrid maçını da düşünerek ilk 11'de sahaya sürmeyebilir.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.03.2024 - 00:41
Inter'de Hakan Çalhanoğlu bilmecesi!
Abone Ol google-news

Inter'de sakatlığı geçen Hakan Çalhanoğlu ile ilgili belirsizlik yaşanıyor.

Milli futbolcu, Bologna ile oynanacak karşılaşma öncesi tamamen iyileşti. Ancak teknik direktör Simone Inzaghi, sakatlıktan yeni çıkan başarılı futbolcuyu doğrudan ilk 11'de kullanmayabilir.

Bologna maçının ardından Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Atletico Madrid ile rövanş karşılaşmasına çıkacak Inter'de, Inzaghi bu karşılaşmayı da düşünerek Hakan'a Bologna karşılaşmasında sonradan süre verebilir.

HAKAN'IN PERFORMANSI

Hakan Çalhanoğlu'nun Bologna karşılaşmasında ilk 11'de olup olmayacağına cuma ve cumartesi günü yapılacak toplantıların ardından karar verilecek.

Inter'de bu sezon 30 maçta süre bulan Hakan Çalhanoğlu, 11 gol attı ve 3 asist yaptı.

Inter, İtalya Serie A'da cumartesi günü Bologna deplasmanına gidecek. Simone Inzaghi'nin ekibi, Bologna maçının ardından Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü İspanya'da Atletico Madrid ile karşılaşacak.


hakan çalhanoğlu haberleri inter haberleri italya haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Fenerbahçe Başkanı Koç, Sarı-Lacivertlilere zorluk çıkarılacağını söyledi

Fenerbahçe Başkanı Koç, Sarı-Lacivertlilere zorluk çıkarılacağını söyledi
Başkentte kayıtlı seçmen sayısında artış

Başkentte kayıtlı seçmen sayısında artış
Aziz Yıldırım'dan adaylık iddialarına cevap!

Aziz Yıldırım'dan adaylık iddialarına cevap!
Üç sevgilisi de hamile kalınca böyle poz verdi…

Üç sevgilisi de hamile kalınca böyle poz verdi…
Galatasaray'da Sergio Oliveira gelişmesi: Son karar yönetim kurulunda!

Galatasaray'da Sergio Oliveira gelişmesi: Son karar yönetim kurulunda!
3 deprem uzmanı bir kent için birleşti: ‘Her an deprem olabilir!’

3 deprem uzmanı bir kent için birleşti: ‘Her an deprem olabilir!’
Diziden etkilendiler: ‘Fatih’in ardından sıra ‘Timur’da: Tokatlama sitesi açıldı

Diziden etkilendiler: ‘Fatih’in ardından sıra ‘Timur’da: Tokatlama sitesi açıldı
En güzel Kadınlar Günü mesajları! En güzel Kadınlar Günü hediyeleri

En güzel Kadınlar Günü mesajları! En güzel Kadınlar Günü hediyeleri