Inter'de sakatlığını atlatan Hakan Çalhanoğlu geri dönüyor

Inter'de sakatlığını atlatan Hakan Çalhanoğlu, ligdeki Empoli maçında formasına kavuşacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.09.2023 - 14:26
Inter'de sakatlığını atlatan Hakan Çalhanoğlu geri dönüyor
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İtalya Serie A'ya 4'te 4'le başlayan Inter, 5. haftada Empoli deplasmanına gidecek.

Simone Inzaghi'nin ekibinde sakatlığını atlatan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun da bu karşılaşmada forma giymesi bekleniyor.

29 yaşındaki futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde Real Sociedad ile oynanan maçta sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalmıştı.

İtalyan basınında Hakan için "Geri dönüyor ve orta sahanın kontrolünü tekrar alacak. Çalhanoğlu, Inter'e daha fazla denge, kompaktlık ve tehlike vadediyor" yorumu yapıldı.

Inter'de bu sezon 4 maçta sahaya çıkan Hakan Çalhanoğlu, 2 kez gol sevinci yaşadı.


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