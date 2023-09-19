Hakan Çalhanoğlu'ndan Inter'e kötü haber!

Yayınlanma: 19.09.2023 - 16:47

Güncelleme: 19.09.2023 - 16:47

Milan'ı 5-1 mağlup eden Inter'e Hakan Çalhanoğlu'ndan kötü haber geldi.

Inter, Milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'nun sakatlandığını açıkladı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE YOK

Milan maçında 1 gol atan ve oyundan çıkan Hakan Çalhanoğlu için Inter sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yıldız futbolcunun yaşadığı sakatlık sebebiyle Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Real Sociedad maçında forma giyemeyeceğini açıkladı.

4 MAÇA ÇIKTI

Bu sezona çok formda giren ve Inter formasıyla 4 resmi maça çıkan Hakan Çalhanoğlu bu karşılaşmalarda 2 gollük katkı sağladı.