Hakan Çalhanoğlu'ndan Inter'e kötü haber!
Inter, sakatlık yaşayan Hakan Çalhanoğlu'nun, Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacakları Real Sociedad maçında forma giyemeyeceğini açıkladı.
Milan'ı 5-1 mağlup eden Inter'e Hakan Çalhanoğlu'ndan kötü haber geldi.
Inter, Milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'nun sakatlandığını açıkladı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE YOK
Milan maçında 1 gol atan ve oyundan çıkan Hakan Çalhanoğlu için Inter sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yıldız futbolcunun yaşadığı sakatlık sebebiyle Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Real Sociedad maçında forma giyemeyeceğini açıkladı.
4 MAÇA ÇIKTI
Bu sezona çok formda giren ve Inter formasıyla 4 resmi maça çıkan Hakan Çalhanoğlu bu karşılaşmalarda 2 gollük katkı sağladı.
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