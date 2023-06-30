Inter'den Milan Skriniar kararı!

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Inter, Slovak futbolcu Milan Skriniar ile yolları ayırdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.06.2023 - 14:46
Inter'den Milan Skriniar kararı!
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Adı Fransız kulüp Paris Saint-Germain ile anılan Milan Skrinar, Inter'den ayrıldı.

Inter'den yapılan açıklamada, 6 sezon boyunca mavi-siyahlı formayı giyen Milan Skriniar'ın sözleşmesinin sona erdiği ve serbest kaldığı duyuruldu.

Milan Skriniar

PSG İLE ANLAŞTI İDDİASI

Inter'den ayrılan Skriniar'ın birkaç hafta önce PSG ile anlaştığı öne sürülmüştü.

Slovak stoper, önceki 6 sezonda Inter formasını 246 kez giydi.


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