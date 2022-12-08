IOC: 'Rusya ve Belarus'a yaptırım devam edecek'
Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach, Rusya ve Belarus hakkında yaptırımların "sağlam" bir şekilde devam edeceğini açıkladı.
Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Ukrayna'ya yapılan askeri müdahale nedeniyle Rusya ve Belarus'a yönelik yaptırımların "sıkı bir şekilde" yürürlükte kalacağını duyurdu.
IOC'den yapılan açıklamada, "IOC İcra Kurulu, oy birliğiyle Rusya, Belarus ve hükümetlerine yönelik yaptırımların sıkı bir şekilde yürürlükte kalması gerektiğini yeniden teyit etti." ifadesi kullanıldı.
IOC Başkanı Thomas Bach ise "Yaptırımlar sağlam bir şekilde yürürlükte kalmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.
Sporcuların bu yaptırımlardan zarar görmemesini sağlama konusunda ise Bach, uluslararası sporun "büyük bir ikilem" ile karşı karşıya olduğunu belirtti.
Bach, Rusya veya Belarus pasaportuna sahip sporcuların uluslararası spor organizasyonlarına katılmasıyla ilgili olarak da "Bu konuda tekrar çok açık olayım, sporcuların katılımı sorunu, hükümetleri için yaptırımlar sorunundan çok farklı. Sporcuların katılımı sorunu hiçbir zaman yaptırımların bir parçası olmadı ve olamaz." ifadelerini kullandı.
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