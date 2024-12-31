İpek Öz, WTA 125 turnuvasına ilk turda veda etti
Milli tenisçi İpek Öz, Avustralya'daki WTA 125 turnuvasına ilk turda veda etti
İpek Öz, tek kadınlar kategorisinde katıldığı Uluslararası Canberra Tenis Turnuvası'nın ilk turunda Taylah Preston'a 2-0 yenilerek elendi.
Avustralya'nın başkenti Canberra'da düzenlenen organizasyonda son 32 isim arasına giren İpek (dünya 234 numarası), ev sahibi ülkeden Preston (170) ile karşılaştı.
25 yaşındaki milli tenisçi, 1,5 saat süren mücadeleyi 2-0 (6-3, 7-6) kaybederek Kadınlar Tenis Birliği (WTA) faaliyet programındaki toplam 125 bin dolar ödüllü turnuvaya veda etti.
Etiketler: #tenis #ipek öz #WTA 125 #Avustralya
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