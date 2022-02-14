İptal edilen gole Adana Demirspor'dan tepki

14 Şubat 2022 Pazartesi, 22:50

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Beşiktaş karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.



Karşılaşmayı değerlendiren Vincenzo Montella, "Çocuklarımı performanslarından dolayı tebrik ederim. Taraftara teşekkür ederim. Sürekli maçı biz istedik. Son bölümde başarmak üzereydik. Bu yüzden içimizde acı bir tat kaldı. Bu takımla gurur duyuyorum. Böyle devam edeceğiz" dedi.



Yayıncı kuruluşa verdiği röportaj sırasında 90+5'te iptal edilen gol hakkında konuşan Vincenzo Montella, "Kendi gözümle iptal edilen son golü izleyemedim. Mario Balotelli'nin kalecinin önünü kapattığı görüşü var. İzleyen arkadaşlar böyle olmadığını söyledi. Beni şaşırtan şey, hakemin gidip izlememesi. Burada bir emek var. Şimdi gördüm, net bir gol" ifadelerini kullandı.



Konuşma sırasında sinirlerine hakim olamayan Vincenzo Montella "Mario nasıl kalecinin önünü kapatmış? Hiçbir şekilde alakası yok. Kusura bakmayın daha fazla konuşmayacağım. Gerginim, yoksa kötü konuşacağım" diyerek sözlerini noktaladı.