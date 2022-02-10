Ziraat Türkiye Kupası'nda Aytemiz Alanyaspor ile Adana Demirspor karşılaştı
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Adana Demirspor'u ağırlayan Alanyaspor, penaltı atışlarının ardından çeyrek finale yükselen takım oldu.
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu mücadelesi olan Alanyaspor ile Adana Demirspor karşılaşmasında, çeyrek finale adını yazdıran takımı penaltı atışları belirledi.
Angolalı futbolcu Wilson Eduardo'nun 22. dakikadaki golüyle öne geçen Alanyaspor'a, Adana Demirspor 38. dakikada Erhun Öztümer'in golüyle cevap verdi ve 90 dakika 1-1'lik beraberlik ile sonuçlandı.
Alanyaspor, uzatma bölümünde Efkan Bekiroğlu'nun penaltı vuruşundan yararlanamayınca karşılaşmanın sonucunu seri penaltı vuruşları belirledi.
Seri penaltı atışları sonucu rakibini 4-2 ile mağlup eden Alanyaspor, çeyrek finale yükselen takım oldu.
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